В субботу 11 улиц Липецка останутся без воды

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-25T13:53:36+03:00

А в понедельник краны пересохнут в 27 домах города

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В субботу, 26 января, в некоторых домах Липецка ожидается отключение холодной воды. Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Зоологическая; Полярная; Садовая; Смоленская; Сенная; Индустриальная; Небесная; Сырская; Речная; Буденного; переулок Рядовой.

В понедельник, 28 января, практически на весь день отключат воду в областном центре по следующим адресам: улица Стаханова, 2; 4; 6; 8; 8а; 10; 12; 14; 16; 16а; 18; 18а; 18б, Водопьянова, 37; 39; 41, Смургиса, 3; 3а; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Время отключений – с 10 утра до 8 часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 075 и 236- 075.