2019-01-25T14:40:28+03:00
Общество

В субботу кольцо у танка в Липецке станет главной дорогой

Светофоры демонтируют, очередность проезда будет определяться по новым правилам
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке меняются правила проезда кольца памятника ТанкистовВ Липецке меняются правила проезда кольца памятника ТанкистовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка напоминают, что с предстоящей субботы, 26 февраля, изменится схема движения на площади Танкистов. Кольцо снова станет главной дорогой, как и было до ремонта Петровского моста. Все это время очередность проезда определялась светофорами. Теперь сигнальные столбы отключат и демонтируют.

Автомобилистов просят быть внимательными. Уточним, с завтрашнего дня преимущество имеют водители, которые едут по кольцу. Напомним, что в субботу во второй половине дня синоптики обещают снег. На дорогах снежный налет. Поэтому липчан призывают соблюдать правила дорожного движения, ездить аккуратно. Помните, что от вас зависят жизнь и здоровье не только ваших близких, но и других людей.

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