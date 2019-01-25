В субботу кольцо у танка в Липецке станет главной дорогой

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-25T14:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка напоминают, что с предстоящей субботы, 26 февраля, изменится схема движения на площади Танкистов. Кольцо снова станет главной дорогой, как и было до ремонта Петровского моста. Все это время очередность проезда определялась светофорами. Теперь сигнальные столбы отключат и демонтируют.

Автомобилистов просят быть внимательными. Уточним, с завтрашнего дня преимущество имеют водители, которые едут по кольцу. Напомним, что в субботу во второй половине дня синоптики обещают снег. На дорогах снежный налет. Поэтому липчан призывают соблюдать правила дорожного движения, ездить аккуратно. Помните, что от вас зависят жизнь и здоровье не только ваших близких, но и других людей.