В Липецке на карантин закрыли 18 классов в 11 школах

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-25T15:24:02+03:00

Липчан призывают соблюдать простые правила, чтобы обезопасить себя от гриппа и ОРВИ

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По состоянию на 25 января 18 классов в 11 школах Липецка закрыты на карантин. Об этом сообщила главный консультант отдела общего образования городского департамента образования Инна Зарицкая. В основном, классы закрываются из-за отсутствия 20% детей, заболевших ОРВИ.

Напомним, что за прошлую неделю в Липецке зарегистрировали 3 791 случай гриппа и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, из количества заболевших 14 человек заразились гриппом. Показатель в Липецкой области – 5 281 случай гриппа и ОРВИ. В основном, заболевают дети до 14 лет – 72% всех случаев за неделю.

Напоминаем несколько простых правил, которые помогут предупредить инфекции. Следует избегать контакта с людьми, больными ОРВИ или гриппом. Тем, кто находится в группе риска, посещать места массового скопления людей в маске. Чаще мыть руки.