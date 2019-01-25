В Липецке автобус №7 «О» перестанет ходить по выходным

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-25T15:48:38+03:00

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В Липецке по выходным перестанет ходить автобус №7 «О», который следует по маршруту «Микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление». Нововведение вступает в силу с этой субботы, 26 января. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, это оптимизирует маршрутную сеть областного центра. Также незначительные изменения произойдут в расписании маршрута №2Т «улица Вермишева – Терешковой – Вермишева». По новому расписанию автобусы будут ходить с понедельника, 28 января.

Напомним, что о расписании движения транспорта липчане могут уточнить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-80-15. Там же горожанам расскажут о прохождении автобуса через конкретный остановочный пункт. Также расписание можно посмотреть на сайтах www.lt-systems.ru и www.deptrans48.ru.