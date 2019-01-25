В Липецке мужчина украл из магазина штаны и куртку на 3600 рублей

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-25T17:52:34+03:00

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В отдел полиции Липецка обратился владелец магазина. По его словам, неизвестный тайно похитил из его магазина одежду, стоимостью 3 600 рублей. Правоохранителям удалось установить личность вора, в том числе благодаря видео с камеры наблюдения, расположенной в торговом зале магазина. Им оказался 29-летний ранее судимый житель города.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый незаметно надел брюки и куртку, что находились в помещении спортивного магазина. После чего мужчина покинул торговый зал. На видео запечатлено, как липчанин выбрал понравившуюся куртку и запросто вынес ее, даже не вызвав подозрений.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».