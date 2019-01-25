В мэрии Липецка решают, как избавить жителей ЛТЗ от неприятного запаха

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-25T19:08:25+03:00

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В эту пятницу, 25 января, заместитель мэра Липецка Екатерина Белокопытова встретилась с руководством МУП «Липецкая станция аэрации». Компания складирует иловый осадок, от которого, по мнению природоохранных прокуроров, в районе ЛТЗ уже много лет появляется неприятный запах. На встрече также присутствовали представители потенциального инвестора. Фирма занимается утилизацией органических отходов. Собравшиеся обсудили, как избавить жителей Тракторного от вони.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, инвестор должен зайти в областной центр уже в этом году. Работы начнутся через полтора года. Из отходов фирма намерена получать самогенерируемую энергию. По словам Белокопытовой, проект дорогостоящий. Оборудование обойдется в 157 млн рублей. Соглашение еще не заключено. Пока ведутся переговоры.