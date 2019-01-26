2019-01-26T17:04:13+03:00
Происшествия

Липчанин украл дорогой алкоголь из магазина в Волгоградской области

Парень решил угостить компанию приятелей, но денег не было
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанина нашли по камерам наблюденияЛипчанина нашли по камерам наблюденияФото: Лия МУРАДЬЯН
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Житель Липецка отличился в Волгоградской области. В полицию Череповецкого района поступило сообщение, что в деревне Ирдоматка кто-то обокрал магазин и вынес алкоголь на 3000 рублей.

По записям с камер наблюдения полицейские увидели, как в магазин зашел мужчина, взял корзинку, наполнил ее дорогим алкоголем и незаметно проскользнул сзади мимо кассира, пока та обслуживала других клиентов.

Личность вора вскоре установили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Волгоградской области, им оказался 26-летний мужчина, который проживает в Липецке. Парня задержали и доставили в отделение. На допросе он рассказал, что приехал в гости к знакомым, решил выпить в компании, но денег на дорогой алкоголь не оказалось поэтому он пошел на кражу. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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