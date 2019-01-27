2019-01-27T14:23:50+03:00
Происшествия

"КамАЗ" и "Мерседес" столкнулись в Липецке

ДТП случилось рядом с торговым центром
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Информацию об аварии опубликовали очевидцы в местном паблике "ДТП и ЧП | Липецк | 48 Онлайн". Горожане рассказали, что в 19-ом микрорайоне неподалеку от торгового центра "Ривьера" столкнулись "КамАЗ" и "Мерседес".

Кто спровоцировал ДТП: грузовик или внедорожник, - разбираются специалисты. На месте происшествий работают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, несколько дней назад в Липецке на улице Студенческой произошла массовая авария. 25-летняя женщина за рулем «Хендай-Гетц» въехала в автобус «КАВЗ», после задела «Тойоту-Камри», «Ниссан-Альмера», «Желли» и «Рено-Логан», в завершении дама протаранила «ВАЗ-21102». В этой аварии пострадала сама водитель «Хендая» – ее увезли в городскую больницу №1.

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