Прокуратура проверила, как в Тербунах Липецкой области чистят снег

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-27T14:41:30+03:00

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Прокуратура Тербунского района проверила, как в одноименном селе следят за состоянием дорог.

Чтобы обеспечить безопасное движение зимой нужно расчищать дороги от снега, обрабатывать их специальными смесями, чтобы не образовывался лед, убирать обочины, очищать от снега и льда автобусные остановки, павильоны, площадки отдыха, дорожные знаки, ограждения, тротуары, пешеходные дорожки и др. Даже после снегопада улицы должны быть очищены в течение шести часов после окончания снега.

Как оказалось, следить за состоянием дорог в селе Тербуны должно МУП "Чистое село". Однако, как сообщает пресс-служба облстной прокуратуры, после снегопада 14 января организация не расчистила дороги и тротуары, что создавало опасность и для водителей, и для пешеходов.

Прокурор внес представление в адрес руководителя МУП "Чистое село" с требованием о привлечении виновных в бездействии лиц к дисциплинарной ответственности.