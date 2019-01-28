Под Липецком раскрыли кражу двух баранов

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-28T09:41:38+03:00

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В Липецкой области за сути раскрыли три совершенных ранее преступления. Одним из них стала кража скота. Двух баранов украли еще 3 декабря из животноводческого корпуса в деревне Сухой Семенек Измалковского района. Вора вычислили спустя почти два месяца. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался 33-летний безработный.

Еще две кражи раскрыли в Липецке. Так сотрудники отдела полиции №8 нашли того, кто забрал у 73-летнего пенсионера 1500 рублей. Все случилось 23 января у дома по улице Терешковой. Под подозрение попал 26-летний житель Липецкого района;

Последняя раскрытая кража произошла 3 января в магазине на улице Катукова, где кто-то украл планшет. За кражу задержали 26-летнего жителя Липецка.