День студенчества в Липецке отметили катанием на катке

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-28T09:56:23+03:00

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В субботу, 26 января на главном катке Липецка отметили День российского студенчества.

День студента Липецк 2019.

По студенческим билетам вход на каток был совершенно бесплатный. И даже плохая погода не помешала липецким студентам отметить свой профессиональный праздник. В начале мероприятия прошли показательные выступления липецких фигуристов.

День студенчества в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Для всех посетителей катка организаторы приготовили викторины, конкурсы и спортивные соревнования: одни играли в импровизированный биатлон, а другие пытались змейкой проехаться по льду с клюшкой и шайбой.

День студенчества в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Всем победителям раздали бесплатный кофе, который очень помог согреться студентам. Так же, специальный приз получил студент, у которого были самые лучшие оценки в зачетке.

День студенчества в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Как выяснилось, одну из работниц катка зовут Татьяна. Организаторы решили порадовать её с Татьяниным днем и подарили ей фирменную толстовку.

День студенчества в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин