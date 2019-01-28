День студенчества в Липецке отметили катанием на катке
В субботу, 26 января на главном катке Липецка отметили День российского студенчества.
День студента Липецк 2019.
По студенческим билетам вход на каток был совершенно бесплатный. И даже плохая погода не помешала липецким студентам отметить свой профессиональный праздник. В начале мероприятия прошли показательные выступления липецких фигуристов.
Фото: Кирилл Мишин
Для всех посетителей катка организаторы приготовили викторины, конкурсы и спортивные соревнования: одни играли в импровизированный биатлон, а другие пытались змейкой проехаться по льду с клюшкой и шайбой.
Фото: Кирилл Мишин
Всем победителям раздали бесплатный кофе, который очень помог согреться студентам. Так же, специальный приз получил студент, у которого были самые лучшие оценки в зачетке.
Фото: Кирилл Мишин
Как выяснилось, одну из работниц катка зовут Татьяна. Организаторы решили порадовать её с Татьяниным днем и подарили ей фирменную толстовку.
Фото: Кирилл Мишин