Борис Гребенщиков отметит в Липецке свой день рождения

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-28T10:23:12+03:00

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Так получилось, что за Борисом Гребенщиковым некогда закрепился образ витающего в далеких буддийских небесах мудреца, которому до лампочки любые земные проблемы и тревоги. В 2014 году альбом «Соль» сорвал с мэтра эту маску, а его новая работа «Время N» еще раз доказала, что свежие песни Гребенщикова как никогда созвучны нашей странной реальности.

Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению Бориса Гребенщикова в настоящего культового персонажа. И поэтому каждый его концерт — почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нём, в сердце остаётся ощущение праздника.

И вот Гребенщикову 65 лет, которые он отметит, конечно же, вместе с Аквариумом 2 февраля, в ОЦКНТ с программой Двери Травы. На сцене: 2 фуры уникального звука и света, 8 музыкантов, 3 часа ЖИЗНИ.

Концерт пройдет 2 февраля в областном центре культуры на улице Космонавтов, 54А. Начало концерта в 19.30.

Билеты в кассах города и на сайте https://lipetsk.kassy.ru. Справки по телефону 355-807.