Под Липецком «Фольксваген» въехал в фуру – водитель погиб, пассажиры в больнице

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-28T11:04:09+03:00

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За прошедшие 3 дня, с 25 по 27 января, на дорогах Липецкой области в 8 авариях пострадали 10 человек и 1 погиб. Среди пострадавших было несколько пешеходов. Так 25 января в Липецке в 8.30 утра на улице Водопьянова 30-летний водитель «Митсубиси Лансер» не пропустил на пешеходном переходе со светофором 25-летнего парня. Пешехода увезли в больницу, оказали помощь и отпустили.

Еще одного пешехода сбили в это же время, 8.50, в Ельце, на улице Костенко. 54-летний водитель автобуса «КАВЗ» сбил на переходе 54-летнего мужчину, которого пришлось госпитализировать.

Трагическая авария произошла 26 января в селе Новоуглянка Усманского района. Там в 12.35 на улице Молодежная столкнулись «Фольксваген-Каравелла» и грузовик «ДАФ». По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где угодил под встречную фуру. Водитель «Фольксвагена» погиб на месте ДТП, еще две его пассажирки, женщины 26 и 37 лет, с многочисленными травмами попали в больницу.

В тот же день в 13.00 в Липецке на улице Первомайская в Липецке столкнулись «Врльво» и «Рего Меган». В аварии пострадал 3-летний ребенок, который находился в «Рено». Малышу оказали помощь, до больницы дело не дошло.

27 января в 14.20 на улице Водопьянова в Липецке 28-летний мужчина за рулем «Лады-Весты» сбил на на пешеходном переходе 68-летнюю пенсионерку. Женщину увезли в больницу, но после отпустили.

Последняя авария с пострадавшим произошла в воскресенье вечером в 18.10 на тамбовской трассе в Липецком районе. 58-летний водитель «УАЗ-315196» съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали сам водитель и его 44-летняя пассажирка – оба в больнице.