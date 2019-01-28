ДТП в районе Матырского под Липецком попало на видео

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-28T11:26:25+03:00

У одной из машин полностью разбита передняя часть [видео]

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Этим утром, 28 января, под Липецком произошла авария. Машины столкнулись на трассе Липецк – Грязи около микрорайона Матырский. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Два автомобиля стоят прямо в центре дороги. Еще одна чуть дальше, на обочине. Больше всего пострадала машина, стоящая посередине. От передней части автомобиля практически ничего не осталось. Таким сильным оказался удар. Повреждения остальных машин на видео не попали. Информация о пострадавших уточняется. Заторов нет.

Напомним, за прошедшие выходные на дорогах региона пострадали 10 человек и 1 погиб. Трагедия произошла в прошедшую субботу, 26 января, в Усманском районе. В селе Новоуглянка лоб в лоб столкнулись «Фольксваген» и грузовик «ДАФ». Водитель иномарки погиб на месте. Двух пассажирок госпитализировали.