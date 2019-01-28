Игорь Артамонов: «Мы формируем новую стратегию развития Липецкой области»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-28T12:09:17+03:00

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Уважаемые друзья!

Липецкая область – один из лидеров среди субъектов Российской Федерации по показателям инвестиционной привлекательности. У каждого региона есть свои «точки роста». В Липецкой области это человеческий потенциал, честные и профессиональные люди, благодаря которым развивается регион. Мы рассчитываем на их активное участие.

Я благодарен всем предпринимателям-налогоплательщикам региона. Увеличение доходов бюджета – это ресурс для развития здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, ЖКХ, для строительства дорог, реализации программ благоустройства городов и сел нашей области.

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