Под Липецком в районе Ярлуково перевернулась «Нива»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-28T12:34:19+03:00

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Этим утром, 28 января, в Липецкой области автомобилисты обнаружили перевернутую на обочине «Ниву». Скорее всего, водитель не справился с управлением, машину занесло. Авария случилась в районе села Ярлуково Грязинского района. По словам очевидцев, в машине никого не оказалось. Людей поблизости тоже не было. Автор видео призвал липчан быть внимательнее на дорогах.

Свой вклад в количество ДТП вносит погода. В выходные Липецк и некоторые районы области завалило снегом. После крепких морозов в регионе резко потеплело. В этот понедельник в областном центре до -1 градуса. Во вторник, 29 января, до 4 градусов ниже ноля.

Напомним, в областном центре на борьбу с последствиями снегопада вышли десятки единиц спецтехники. С улиц города вывезли 5,2 тысяч кубометров снега.