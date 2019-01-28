СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-28T12:45:45+03:00

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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и Президент Российского книжного союза Сергей Степашин подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках поддержки и популяризации чтения в регионе, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Документ станет основой для создания и реализации региональной программы по развитию инфраструктуры чтения и его продвижения в Липецкой области.

У Российского книжного союза богатый опыт реализации подобных программ в других регионах, что позволит внедрять имеющиеся успешные наработки в Липецкой области. Среди мер по пропаганде чтения – проведение книжных фестивалей с участием известных писателей, книжных ярмарок и других совместных проектов Российского книжного союза и администрации региона.

Развитие литературы и повышение доступности чтения - одна из важных задач для региональной власти, отметил после подписания документа Игорь Артамонов. «Соглашение с книжным союзом даст дополнительный импульс в этой работе. Особое внимание будем уделять молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду», - считает Игорь Артамонов.

Липецкая область имеет большой опыт по популяризации чтения, поддержке книгоиздателей и распространителей печатной продукции. С 2012 года в регионе проходят регулярные пропагандистские кампании для молодежи «Люди Ч», фестивали «Читающий Липецк», «Ш.К.А.Ф. на Дворянской», многочисленные акции и мероприятия. Книги в области можно купить в 292 магазинах. Липчане сохранили одну из самых крупных киосковых сетей по реализации печатной продукции в России. В регионе работают более 170 киосков. Кроме того, к услугам жителей области 487 библиотек. Практически все они оснащены доступом в интернет.

Фото: сайт администрации Липецкой области.