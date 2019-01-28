В Липецке пенсионерка хотела сдать квартиру и отдала мошенникам 80 000 рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-28T12:52:10+03:00

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В Липецке жертвой мошенников стала очередная пенсионерка, она пришла в полицию в воскресенье, 27 января. 62-летняя женщина попала на удочку аферистов, пытаясь сдать квартиру. Пенсионерка выложила объявление на сайте и через пару недель ей позвонила потенциальная квартиросъемщица.

Девушка представилась военнослужащей, пояснила, что живет в другом городе, а в Липецк едет в длительную командировку. Мошенница заверила, что ее устроит любая цена, поскольку оплачивать будет работодатель.

Еще более заманчиво звучало заверение, что деньги за съемную квартиру готовы перевести прям сейчас и всю сумму. Нужно только преодолеть бюрократические проволочки из-за сложностей военной бухгалтерии. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, следуя указаниям незнакомки, пенсионерка открыла кредитную карту, сняла 80 000 рублей и перевела на чужой счет. После чего мошенница перестала выходить на связь и липчанка поняла, что ее обманули.

Полицейские в очередной раз просят граждан быть бдительнее, не сообщать неизвестным персональные данные, пароли и реквизиты банковских карт. Также не стоит вносить предоплату за товар, если вы сомневаетесь в качестве или в добросовестности продавца.

Если неизвестные требуют срочно перевести им деньги для предоплаты или открытия «специального счета» – от сделки нужно отказаться.