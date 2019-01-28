В Липецке проверяют внезапную смерть майора ГИБДД в полиции

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-28T13:18:52+03:00

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Трагедия случилась минувшей ночью, 27 января, в одном из отделов полиции в Липецке. По неофициальной информации, сотрудники ППС забрали 41-летнего майора ГИБДД из здания на улице Карла Маркса и повезли в отделение.

По дороге в служебной машине ППС начальнику одного из межрайонных отделов автоинспекции стало плохо. Майора привезли в отделение уже без сознания и вызвали «Скорую помощь». К несчастью, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

– По данному факту проходит служебная проверка, все обстоятельства выясняются, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова.