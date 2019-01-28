В 19 микрорайоне Липецка пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-28T13:49:05+03:00

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В Липецке родственники, полиция и волонтеры ищут пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Как сообщает волонтерская организация «Поиск пропавших детей», Федянина Марина Александровна ушла из дома в 19 микрорайоне в воскресенье, 27 января. Последний раз девочку видели днем в 14.00, с тех пор о том, где она находится ничего неизвестно.

Приметы Марины: рост 170 см., волосы темные ниже плеч, глаза голубые.

Была одета: красный пуховик с серой опушкой, леггинсы с белыми лампасами, светло-зеленые кроссовки и коричневый шарф.

Просьба ко всем, кто видел девочку после ее исчезновения, знает, где она может находиться в настоящее время или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.