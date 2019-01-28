2019-01-28T14:30:05+03:00
Общество

В Желтых Песках Липецка отключат воду, в районе Дачного – свет

Электричества и воды не будет 29 и 30 января
Лия МУРАДЬЯН
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Воду подвезут по заявкамВоду подвезут по заявкамФото: Архив КП
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Коммунальщики предупреждают липчан об отключении питьевой воды и электричества. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, отключения связаны с ремонтными работами на сетях.

В среду, 30 января, жители села Желтые Пески почти на весь день останутся без питьевой воды. Воду отключат в 10.00, а включат только вечером в 20.00. Под отключение попадет школа №28 по адресу улица Космонавтов, строение 1. Также воды не будет по улицам частного сектора: Лесная; Ленина; Буденного; Сиреневая; Космонавтов; Советская; улица Лесная в селе Капитанщино; санаторий «Мечта»; котельная санатория, а также котельная Желтые Пески.

Воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов.

А в районе садоводческого товарищества «Дачный-1» два дня будут отключать свет. Электричества не будет 29 и 30 января с 9 до 16.00.

Энергетики приносят извинения за неудобства. Узнать более подробно об отключениях или оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236- 075.

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