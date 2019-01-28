2019-01-28T15:03:08+03:00
Происшествия

В Липецке надзиратель колонии строгого режима спрятал марихуану в обуви

За попытку сбыта сотруднику ИК-6 грозит до 20 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Надзиратель во всем созналсяНадзиратель во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на попытке продать крупную партию наркотиков попался сотрудники исправительной колонии строгого режима – ИК-6. По версии следствия, 25 января сотрудник УФСИН пытался пронести на территорию учреждения 60 грамм марихуаны – это считается значительным размером.

Расфасованный по двум полимерным пакетам наннабис нашли в обуви надзирателя во время досмотра сотрудники службы безопасности. Как сообщает пресс-службе СКР региона, наркотик предназначался заключенным. Но сбыть марихуану сотрудник колонии не успел, о случившемся доложили с следственные органы.

Уголовное дело завели по части 4 статьи 228.1 – покушение на сбыт. Сотрудник УФСИН уже во всем сознался, написав явку с повинной. Это может стать смягчающим обстоятельством, ведь максимум по данной статье – 20 лет тюрьмы.

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