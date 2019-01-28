2019-01-28T15:45:45+03:00
Общество

Липчан приглашают на спектакль «Возвращение Робинзона»

Зрители увидят, как человек, живший вдали от людей, вновь окажется на Родине
Юлия КЛЮЕВА
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Фото театр «Компромисс»Фото театр «Компромисс»
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Театр «Компромисс» приступил к активной подготовке новой премьеры – «Возвращение Робинзона». Будущий спектакль будет отличать оригинальная конструкция сюжета, что, в принципе, уже стало визитной карточкой молодого коллектива. И, конечно же, не обойдется и без остросоциальной сатиры.

«Возвращение Робинзона» - спектакль-фантасмагория, свободные рассуждения о том, что было если бы Робинзон после долгого отсутствия вернулся бы к себе на Родину. И, особенно забавляет тот момент, что его встречают, словно Гоголевского Ревизора. Не зря пьеса, по который ставится спектакль, начинается со слов: «К нам едет Робинзон…». И если все это вообразить, то ситуация становится совершенно абсурдной. Только вот юмористический абсурд заканчивается ровно там, где начинает соприкасаться с реальностью.

В конце февраля коллектив липецкого театра планирует осуществить показ полнометражного фильма «Левый берег». Точная дата будет озвучена уже в начале следующего месяца.

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