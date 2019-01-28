2019-01-28T16:08:08+03:00
Общество

За неделю в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 6006 человек

Это на 725 человек больше, чем в середине января
Лия МУРАДЬЯН
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Заболеваемость гриппом растетЗаболеваемость гриппом растетФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю, с 31 по 27 января, в регионе заболели 6006 человек, 24 их них заразились гриппом. Напомним, что за неделю до этого было 5281 случай – на 725 меньше.

Несмотря на прирост, в ведомстве отмечают, что эпидемии нет, как в целом, так и отдельно по возрастным группам. Традиционно большая часть заболевших дети до 14 лет 73% от общего числа. В больницу попали 3.5% заболевших – это ниже среднемноголетнего уровня

В самом Липецке ОРВИ заболели 4059 человек и 17 липчан заразились гриппом – это 68% от всех случаев. В городе показатель также ниже порога эпидемии. Согласно лабораторным исследованиям, сейчас в Липецкой области циркулируют вирусы парагриппа, адено- и риновирусы, микоплазма пневмонии, а также вирусы гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2).

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