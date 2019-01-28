2019-01-28T17:15:54+03:00
Происшествия

Липчанка едва не сгорела, пытаясь спасти любовника, дом которого подожгла

Сосед погиб, а женщине после лечения грозит срок за убийство
Лия МУРАДЬЯН
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Женщине грозит 15 лет тюрьмыЖенщине грозит 15 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали трагический пожар в Хлевенском районе, который случился 23 января. Там в селе Верхняя Колыбелька при разборе завалов сгоревшего частного дома нашли тело 49-летнего хозяина жилья. По факту гибели человека началась стандартная проверка, в ходе которой выяснилось, что пожар был неслучайный. По предварительным данным мужчину умер от отравления угарным газом.

Правоохранители обратили внимание, что у 39-летней женщины, которая жила по соседству с погибшим, обожжены руки и лицо. На вопрос следователя, женщина пояснила, что обожглась, когда пыталась попасть в горящий дом и спасти хозяина.

После выяснилось, что никакого героизма в поступке соседки не было, поскольку именно она и подожгла дом. По данным следствия, женщина несколько месяцев жила в доме вместе с соседом. Ночью 23 января они поссорились и сосед выгнал любовницу на улицу. Обиженная дама, уходя, решила отомстить – она подожгла соседу веранду и отправилась домой. Вскоре женщина одумалась и вернулась, но к тому времени огонь распространился по всему дому. Женщина попыталась попасть внутрь и вывести любовника, обожгла лицо, плечи и левый бок. Она стучала в окно, но сосед не отвечал и соседка сбежала.

В итоге женщина попала под статью об убийстве. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, сейчас подозреваемая в больнице, и как только пойдет на поправку, следствие будет ходатайствовать о заключении ее под стражу. Соседке грозит 15 лет тюрьмы.

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