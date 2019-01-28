2019-01-28T17:03:09+03:00
Общество

Пропавшая в Липецке 16-летняя девушка нашлась

Липчанку благополучно вернули домой
Лия МУРАДЬЯН
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Девушку нашлиДевушку нашлиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке благополучно закончились поиски 16-летней девушки, которая пропала в воскресенье. Напомним, девочка ушла из дома в два часа дня в 19-микрорайоне Липецка. Когда девушка не пришла домой ночевать, родственники забили тревогу.

Подростка искали весь день. В ходе поисков поступала информация, что девочку видели ночью в районе площади Героев с неким молодым человеком. В итоге правоохранителям и волонтерам удалось найти беглянку.

Как сообщает волонтерская организация «Поиск пропавших детей», девушку нашли волонтеры совместно с сотрудниками полиции. Теперь родителям и девочке предстоит беседа с правоохранителями, которые выяснят, в чем причина ухода из дома и какие условия и отношения в семье.

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