Пропавшая в Липецке 16-летняя девушка нашлась
В Липецке благополучно закончились поиски 16-летней девушки, которая пропала в воскресенье. Напомним, девочка ушла из дома в два часа дня в 19-микрорайоне Липецка. Когда девушка не пришла домой ночевать, родственники забили тревогу.
Подростка искали весь день. В ходе поисков поступала информация, что девочку видели ночью в районе площади Героев с неким молодым человеком. В итоге правоохранителям и волонтерам удалось найти беглянку.
Как сообщает волонтерская организация «Поиск пропавших детей», девушку нашли волонтеры совместно с сотрудниками полиции. Теперь родителям и девочке предстоит беседа с правоохранителями, которые выяснят, в чем причина ухода из дома и какие условия и отношения в семье.