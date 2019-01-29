2019-01-29T09:19:38+03:00
Происшествия

В Липецке в районе ЛТЗ парень похитил сумку у пенсионерки

Липчанка лишилась документов, продуктов питания и 800 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступленияПравоохранители задержали подозреваемого в совершении преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 28 января, в отдел полиции с заявлением обратилась 70-летняя женщина. В нем она указала, что на прошлой неделе, 23 января, возвращалась домой в районе Тракторостроителей в Липецке. Вдруг к ней подбежал неизвестный и выхватил сумку. Пенсионерка лишилась документов, продуктов питания и 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 18-летний липчанин. Парня задержали. Расследование продолжается.

На днях еще одна липецкая пенсионерка лишилась денег. 62-летняя женщина попалась на удочку аферистов, пытаясь сдать кваартиру. В полицию она обратилась в прошедшее воскресенье, 27 января. По словам липчанки, она выложила на сайте объявление и через несколько недель ей позвонила некая гражданка. Она представилась военнослужащей и пояснила, что в Липецк едет в командировку, а квартиру ей оплатит работодатель. Женщина заверила, что всю сумму переведут разом, надо лишь открыть кредитную карту и перевести 80 тысяч рублей на счет. Мол, сложности военной бухгалтерии. Пенсионерка поверила аферистке и выполнила все ее указания. Мошенница сразу перестала выходить на связь.

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