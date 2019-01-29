За сутки в Липецке и области в ДТП никто не пострадал

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-29T09:45:32+03:00

В ДТП никто из людей не пострадал Фото: Юлия КЛЮЕВА

7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 313 раз превысили скорость

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано 641 нарушение правил дорожного движения. По информации УГИБДД России по Липецкой области, 7 водителей сели за руль, употребив спиртное. За это они привлечены к административной ответственности.

64 человека не стали пристегиваться ремнями безопасности во время движения. 313 раз водители превысили допустимую скорость. Автоинспекторы зарегистрировали 33 случая механического столкновения машин. К счастью, ни в одном ДТП никто из людей не пострадал.

Госавтоинспекция просит липчан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только сохранность автомобилей, но жизнь и здоровье участников движения. В случае аварии звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".