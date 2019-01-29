2019-01-29T10:25:28+03:00
Общество

В Липецке ждут большой паводок

Специалисты надеятся сократить масштабы разлива воды
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к весеннему паводкуВ Липецке готовятся к весеннему паводкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке уже начали готовиться к большому весеннему паводку. В минувший понедельник, 28 января, в мэрии состоялось совещание по этому вопросу. По данным метеоцентра, областному центру угрожает весенний разлив. Запас воды в снеге от 87 до 97 миллиметров. Это при том, что норма составляет 50 миллиметров. Но так как почва промерзла на 33 сантиметра при норме 60, то воде есть куда уходить.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, бригады управления ГО и ЧС Липецка уже начали вырубать поросль в местах, где сложнее всего пройти потоку воды, откуда сложно вывезти мусор. Работы стартовали в районе Ниженки. Специалисты движутся по руслу Студеного ручья. Проблемные места наносят на карту.

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