Цена на бензин АИ-95 в Липецке выше средней по России

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-29T11:49:11+03:00

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Росстат опубликовал данные о потребительских ценах на нефтепродукты. По официальным данным, с начала этого года бензин в стране в среднем подорожал на 0.6%. Больше других выросли цены на дизельное топливо – 0.9%, на втором месте АИ-98 – 0.7%, и на 0.6% подорожали 95 и 92 бензин.

Только за прошлую неделю топливо подорожало в 26 центральных городах субъектов РФ, в 8 городах – подешевело. В среднем по России с 9 по 21 января цены на топливо в цифрах менялись следующим образом: дизель – с 47.14 р. до 47.23 р; АИ-98 – с 50.79 до 50.99; АИ-95 – с 44.96 до 45.09; АИ-92 – с 41.67 до 41.81.

В среднем по России на 21 января топливо стоило 43.77 рубля за литр. В Липецкой области по данным на 21 января средняя стоимость бензина 43.50. Дизель в Липецке стоит 45.73, АИ-98 – 50.39, АИ-95 – 45.21, АИ-92 – 41.79.

Почти все виды топлива в Липецке стоят меньше среднего по стране, кроме 95-го бензина, который едва ли не самый дорогой в Черноземье, дороже только в Воронеже – 46.41. Самые низкие цены на топливо в Черноземье в Белгороде – средняя стоимость 43.18 за литр.