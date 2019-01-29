В Липецке будут судить «клептомана» за серию мелких краж из магазинов
В Липецке расследовали дело по мелкому серийному вору, который обокрал несколько магазинов. По данным полиции, 47-летний мужчина не имеет криминального прошлого и никаких судимостей. Но на мелких кражах попадался, за что его наказали по административной статье 7.27 КоАП РФ.
Штраф не остановил «клептомана». Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, в ноябре 2018 года обвиняемый совершил шесть краж из магазинов. В торговых помещениях мужчина улучал момент, когда его никто не видел и незаметно прятал под одежду продукты. Как и в предыдущий раз, кражи всегда были мелкие – все наворованное добро оценили в 5000 рублей.
Учитывая, что ранее уже была административная статья, в этот раз мелкий воришка попал под уголовную – 158.1 УК РФ. Дело вскоре передадут в суд.