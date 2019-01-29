В Липецке будут судить «клептомана» за серию мелких краж из магазинов

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-29T12:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке расследовали дело по мелкому серийному вору, который обокрал несколько магазинов. По данным полиции, 47-летний мужчина не имеет криминального прошлого и никаких судимостей. Но на мелких кражах попадался, за что его наказали по административной статье 7.27 КоАП РФ.

Штраф не остановил «клептомана». Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, в ноябре 2018 года обвиняемый совершил шесть краж из магазинов. В торговых помещениях мужчина улучал момент, когда его никто не видел и незаметно прятал под одежду продукты. Как и в предыдущий раз, кражи всегда были мелкие – все наворованное добро оценили в 5000 рублей.

Учитывая, что ранее уже была административная статья, в этот раз мелкий воришка попал под уголовную – 158.1 УК РФ. Дело вскоре передадут в суд.