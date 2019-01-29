Музыкант-самоучка из Липецка пришел на «Дом-2» покорить сердце одной из участниц

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-29T13:40:12+03:00

Липчанина не пугает, что у его избранницы уже есть парень [видео]

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В понедельник, 28 января, на проекте «Дом-2» встретили новеньких участников. Один из них – 30-летний липчанин Александр. Очень активный, позитивный и творческий. Александр музыкант-самоучка, хотя по образованию юрист. При этом он занимается машинами. На проект он пришел с гитарой.

- Отношения были, завершил в июне, - поделился липчанин. – Они длились 3,5 года. Большая разница в возрасте, она была младше меня на 8 лет. Когда начинал отношения, рассчитывал, что человек будет тянуться ко мне, взрослеть. Получилось наоборот – мне пришлось деградировать. Я реально любил человека, но переболел.

Липчанин с гитарой приехал на Дом-2 к Анне Брянской.Алексея из Липецка не пугает, что у девушки уже есть парень

На проект Алексей пришел к Анне Брянской. Он исполнил для нее песню собственного сочинения под гитару. Вся поляна аплодировала музыканту. Анна оценила старания молодого человека. Однако, есть небольшая проблемка, которая пока мешает соединению двух сердец. Его имя - Мондезир Свет-Амур. Они с Анной вместе. При этом, по словам участников, Мондезир не спешит объявлять себя парой с Аней. Хотя девушка очень этого ждет.

- Он рассмешил меня, талантливый парень, - прокомментировала Аня выступление Алексея. – Может кому-то из девчонок он понравится. Немного не мой типаж. Мне нравится Мондезир, и через некоторое время мы объявим себя парой.

На проект пришел еще один молодой человек. Павел – парикмахер из Екатеринбурга. Он также решил побороться за сердце Анны Брянской.