Два рейса из аэропорта «Липецк» отменили из-за тумана

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-29T13:52:53+03:00

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В этот вторник, 29 января, в аэропорту «Липецк» отменили 2 рейса. Самолет в Екатеринбург должен был взлететь в 00.30. По информации с сайта, вылет отменили из-за непогоды. Город окутал густой туман. Также отменили рейс в Санкт-Петербург. Липчане должны были отправиться туда в 7.10 утра. В 6.20 в Липецк должен был прилететь самолет из Екатеринбурга. Однако, рейс тоже отменили из-за метеоусловий.

Ожидается, что в 18.05 в липецком аэропорту должен сесть самолет из Москвы. А в 18.45 - рейс в столицу.

Напомним, что еще со вчерашнего вечера, 28 января, в областном центре стоял густой туман. В данный момент в городе облачно. Около 5 градусов мороза. Ветер южный 4м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.