В Липецкой области растут долги по микрозаймам

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-29T13:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным липецкого отделения Центробанка, в регионе снизился объем займов в микрофнансовых организациях. За шесть месяцев 2018 года липчане взяли микрозаймы всего на 600 млн. рублей – это на 15% меньше, чем за тот же период 2017 года. Отдельно по категориям, объем займов физическим лицам уменьшился на 25% и составил более 300 млн. Но увеличился объем займов со стороны индивидуальных предпринимателей – они взяли в МФО 292 млн – на 3% больше.

При этом общая задолженность по основному долгу микрокредита за полгода увеличилась на 18% и составила более 760 млн. рублей. Количество договоров с микрофинансовыми организациями за тот же период снизилось на 50 000 штук – 13%.

Регулятор напоминает, что с 28 января вступили в силу новые изменения, которые значительно ограничивают микрокредитные организации. Например, размер задолженности по займам и потребительским кредитам сроком до года не может вырасти больше чем в 2,5 раза от взятой суммы, с учетом процентов, неустоек и других начислений. С 1 июля этого года максимальный предел составит в два раза от суммы, с 1 января 2020 года – в 1,5 раза

– Если заемщик взял в долг 1000 рублей, то предельная сумма, которую он должен будет вернуть – 3500 рублей. Это включает в себя сам долг и начисленные проценты и иные платежи», – пояснила и.о. управляющего отделением Липецк ГУ Банка России по ЦФО Татьяна Божко.

Вступили в силу и другие изменения касательно процентов по микрозаймам, сроков, размера и ежедневных выплат. Также МФО запретили передавать клиентов черным коллекторам и другим нелегальным организациям. А те в свою очередь не в праве подать на заемщика в суд.