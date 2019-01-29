2019-01-29T16:11:24+03:00
Происшествия

В Липецке водитель иномарки врезался в ВАЗ и скрылся с места ДТП

Автомобиль занесло на повороте [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария в микрорайоне "Елецкий" попала на видеоАвария в микрорайоне "Елецкий" попала на видеоФото: скрин с видео
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Этим днем, 29 января, липчанин выложил в соцсети видео ДТП с уличной камеры видеонаблюдения. Оказалось, что в Липецке неизвестный водитель врезался в его машину и скрылся. Предположительно, это был «Опель Астра». Теперь мужчина пытается найти свидетелей происшествия, чтобы узнать номера автомобиля.

Авария произошла в микрорайоне «Елецкий» в прошлую пятницу, 25 января. Около 22.30 во двор попыталась заехать серебристая иномарка. Во время движения машину немного занесло. Задней частью автомобиль врезался в припаркованный «ВАЗ». Несколько мгновений спустя водитель иномарки вышел из машины. Он осмотрел транспорт, сел обратно в салон и отъехал в сторону. Там он простоял около 2 минут. А после и вовсе уехал.

В Липецке водитель иномарки врезался в ВАЗ и скрылся с места ДТП.Видео Николай Вертий

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