С советских времен новостройки Липецка стали выше на 8 этажей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-29T16:24:37+03:00

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Аналитический центр ЦИАН опубликовал данные исследования, как менялась этажность новостроек в крупных городах России с начала 90-х и со времен СССР. В среднем по стране с начала 90-х новостройки стали выше в два раза. По итогу 2018 года средняя этажность новых домов составила 13 этажей.

Сейчас среди городов-миллионников самые высокие дома строят в Москве, Екатеринбурге и Красноярске – 20.5, 17.4 и 17.1 этажей соответственно. Среди городов от 500 тыс до миллиона жителей, как Липецк, на первом месте по высоткам Владивосток – 19.4 этажа, на втором месте Оренбург – 15.3 этажа и третье место у Ижевска – 15.2 этажа.

Липецк оказался на 7 месте среди городов до миллиона жителей. Здесь по оценке аналитиков средняя этажность новостроек 14.1 этажей. Средняя этажность по стране в таких же городах – 12.8 этажей. По сравнению с советским периодом Липецк вырос вверх на 8.3 этажа, с застройкой 90-х и 2000-х – на 5.1 этаж.