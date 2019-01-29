В Липецке припаркованные машины помешали спецтехнике расчистить дорогу от снега

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-29T16:42:01+03:00

Техника не может полностью расчистить дворы от снега из-за припаркованных машин Фото: скрин с видео

Липчане призывают своих соседей отгонять транспорт в указанное время [видео]

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В Липецке на микрорайоне «Елецкий» снегоуборочная машина не смогла полностью расчистить улицу. Местный житель выложил в соцсети видео, на котором показано, что сделать это невозможно. По обеим сторонам дороги припаркованы автомобили.

- Предупреждали, не один день листовка у лифта наклеена, - подписал под видео автор. -

Куда мы катимся ребятки?

Действительно, на протяжении всех снежных месяцев липчан просят не оставлять свои автомобили во дворах, так как они мешают проехать спецтехнике. В итоге дороги остаются нечищенными.

На видео зафиксировано, что спецтехника все-таки расчистила дорогу от снега. Правда, только часть. Места, где припаркованы машины, так и остались в снегу. Там его приходится убирать дворникам. Чуть позже автор видео добавил, что автовладельцы объявились. Когда техника и люди с лопатами ушли в соседний двор.