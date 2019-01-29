В Липецке потеплеет до нуля и опустится туман
На Липецк движется теплый антициклон, резкое потепление ожидается уже в среду, 30 января. По данным Росгидрометцентра, в этот день погода в Липецкой области будет облачная с прояснениями.
Ветер сменится на юго-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов ниже нуля, днем потеплеет до 0°С. В некоторых районах пройдет небольшой снег. В связи с перепадом температур в регионе ожидается туман, местами гололед. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 746 мм. ртутного столба.
Температура воздуха будет подниматься еще несколько дней. Согласно долгосрочному прогнозу, с начала следующей недели обещают +2°С и дождь. А спустя неделю в Липецкую область снова вернуться крепкие морозы.