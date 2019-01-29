Жителям частного сектора в Липецке увеличили плату за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-29T17:05:43+03:00

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В Липецке изменился размер платы за вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк». Новый тариф будет действовать для жителей частного сектора, проживающих на территориях, закрепленных за региональным оператором. Это Липецк, а также Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Управление ЖКХ по Липецкой области установило новый норматив накопления отходов для жителей частного сектора. С 26 января он составил 2,7 куб метра на человека в год.

Управление энергетики и тарифов утвердило тариф, исходя из которого рассчитывается плата за вывоз мусора. Он составляет 492,38 руб за 1 куб метра отходов. Чтобы рассчитать, сколько стоит коммунальная услуга, нужно годовой норматив 2,7 куб метра умножить на тариф 492,38 руб за 1 куб метра. Полученное значение делим на 12 месяцев.

Получается, что жителям частного сектора придется платить 110 руб 78 коп. Обратите внимание, это сумма на человека в месяц. Плата за вывоз отходов для жителей многоквартирных домов осталась прежней – 83 руб 70 коп.