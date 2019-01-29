В Липецке подросток и студент избили и грабили мужчину ради пакета с продуктами

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-29T17:25:57+03:00

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В Липецке за групповой разбой будут судить 17-летнего подростка и его приятеля – 19-летнего студента. По данным следствия они напали на взрослого мужчину в ноябре прошлого года. Согласно материалам дела, пьяные молодые люди подкараулили на улице 36-летнего мужчину, который шел из магазина с продуктами.

Парни все спланировали ради пакета с продуктами. Старший подбежал к прохожему со спины и ударил кулаком, а затем обогнал и начал бить по голове. Когда человек потерял равновесие и упал, парни забрали продукты и убежали.

Возмущенный таким поведением прохожий бросился в погоню за подростками. Но студент снова повалил мужчину на землю и забил ногами до потери сознания. После молодые люди забрали у избитого кошелек с деньгами и картами, и отоварились по его карте на 3000 рублей.

Лежащего на земле мужчину без сознания заметили прохожие и вызвали «Скорую», его увезли в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, личности нападавших удалось установить по записямс с уличных камер наблюдения. Позже парни во всем сознались и активно сотрудничали со следствием. По части 2 статьи 162 УК им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU