Небольшая авария вызвала затор на Грязинской трассе в Липецке

СЕГОДНЯ 17:46 2019-01-29T17:46:19+03:00

Авария в Липецке. Скрин с "ДТП и ЧП | Липецк | 48 Онлайн" vk.com Фото: скрин с видео

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Авария произошла около 17.00 на улице Зои Космодемьянской в Липецке. Там на выезде на Грязинскую трассу столкнулись две легковушки – «Форд Фокус» и «Тойота Ярис». По словам очевидцев, водитель «Форда» не рассчитал дистанцию и скорость и въехал в «Тойоту».

ДТП на Грязинской трассе .

Автомобили не получили существенные повреждения, также, по словам свидетелей, ДТП обошлось без пострадавших. Тем не менее участники аварии не стали оформлять происшествие по упрощенной схеме, а решили дождаться автоинспекторов.

Машины практически полностью перекрыли одну из полос на двухполосной дороге, которая и без того бывает загружена в вечерние часы. В итоге мелкая авария привела к огромному затору на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU