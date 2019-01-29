Небольшая авария вызвала затор на Грязинской трассе в Липецке
Авария произошла около 17.00 на улице Зои Космодемьянской в Липецке. Там на выезде на Грязинскую трассу столкнулись две легковушки – «Форд Фокус» и «Тойота Ярис». По словам очевидцев, водитель «Форда» не рассчитал дистанцию и скорость и въехал в «Тойоту».
ДТП на Грязинской трассе .
Автомобили не получили существенные повреждения, также, по словам свидетелей, ДТП обошлось без пострадавших. Тем не менее участники аварии не стали оформлять происшествие по упрощенной схеме, а решили дождаться автоинспекторов.
Машины практически полностью перекрыли одну из полос на двухполосной дороге, которая и без того бывает загружена в вечерние часы. В итоге мелкая авария привела к огромному затору на трассе.
ИСТОЧНИК KP.RU