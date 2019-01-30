2019-01-30T10:16:50+03:00
Происшествия

В Липецке ночью перевернулся «КамАЗ» с зерном

Грузовик опрокинулся в районе Сокола [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла минувшим вечером, 29 января, в районе Сокола в Липецке. Там на кольцевой развязке в районе улицы Баумана опрокинулся на бок груженный зерном «КамАЗ». Мнения свидетелей о произошедшем разошлись.

дтп сокол.https://vk.com/myregion48

Как рассказали одни очевидцы, грузовику с зерном не уступили дорогу на кольце, что и стало причиной аварии. Но по словам других свидетелей аварии, водитель «КамАЗа» не рассчитал скорость, когда поворачивал на кольцо, в итоге грузовик занесло и он опрокинулся.

Очевидцы вызвали на место происшествия «Скорую», водителя грузовика с травмами увезли в больницу. Что произошло на самом деле и кто стал виновником ДТП разбирались прибывшие на место сотрудники автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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