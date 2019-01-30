В Липецке за день сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-30T10:41:21+03:00

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В Липецке за один день, 29 января, сбили троих пешеходов. Первая авария с участием пешехода произошла в 8.15 утра на Сырской улице. Там пешеходном переходе со светофором 40-летняя женщина за рулем «Шевроле Ланос» сбила 78-летнего пенсионера. Мужчину увезли в больницу, но после оказания помощи отпустили.

Чуть позже, в 9.50, на улице Тургенева под колеса «Шевроле Круз» попала 69-летняя пенсионерка. По данным ГИБДД региона, 35-летний водитель седана сдавал назад и не заметил пешехода. Пожилую женщину положили в больницу.

Последнее ДТП с пешеходом произошло в 12.30 на улице Кривенкова. 47-летний водитель «Дэу Матиз» на переходе без светофора не пропустил 29-летнего пешехода. Парня увезли в больницу, оказали помощь и отпустили.

Также стали известны подробности ДТП с перевернувшимся «КамАЗом». По данным автоинспекторов, за рулем грузовика был 21-летний парень, который не справился с управлением. Водителя увезли в больницу, но после отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU