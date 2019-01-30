2019-01-30T11:14:14+03:00
Происшествия

В Липецке из-за неубранного двора «Скорая» застряла в снегу

Медикам самим пришлось выталкивать машину [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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"Скорая" застряла в снегу"Скорая" застряла в снегуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Инцидент с машиной «Скорой помощи» произошел минувшим вечером, 29 января, во дворе дома №30 на улице Катукова. По словам местных жителей, медики приехали на вызов к тяжело-больной пенсионерке. После осмотра пациентку решили везти в больницу и перенесли в машину.

"Скорая помощь" застряла в снегу в Липецке.

Но тронуться с места «Скорая» не смогла, двор был не расчищен и автомобиль увяз в снегу. Происходящее сняли на камеру соседи. Судя по записи, медикам самим пришлось выйти на улицу и вытолкать машину с пациенткой из колеи.

Фельдшеры все же вызволили карету «Скорой» из снежного плена. Стоит участь, что в работе неотложки каждая минута промедления может стоить человеку жизни, а медикам пришлось тратить драгоценное для пациента время, поскольку во дворе не убрали снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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