В Липецке из-за неубранного двора «Скорая» застряла в снегу
Инцидент с машиной «Скорой помощи» произошел минувшим вечером, 29 января, во дворе дома №30 на улице Катукова. По словам местных жителей, медики приехали на вызов к тяжело-больной пенсионерке. После осмотра пациентку решили везти в больницу и перенесли в машину.
"Скорая помощь" застряла в снегу в Липецке.
Но тронуться с места «Скорая» не смогла, двор был не расчищен и автомобиль увяз в снегу. Происходящее сняли на камеру соседи. Судя по записи, медикам самим пришлось выйти на улицу и вытолкать машину с пациенткой из колеи.
Фельдшеры все же вызволили карету «Скорой» из снежного плена. Стоит участь, что в работе неотложки каждая минута промедления может стоить человеку жизни, а медикам пришлось тратить драгоценное для пациента время, поскольку во дворе не убрали снег.
ИСТОЧНИК KP.RU