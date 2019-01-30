2019-01-30T11:51:15+03:00
Происшествия

В Липецке из-за анонимных звонков массово эвакуируют административные здания

Горожан просят быть бдительными и не поддаваться панике
Лия МУРАДЬЯН
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Спецслужбы реагируют на каждый сигналСпецслужбы реагируют на каждый сигналФото: Лия МУРАДЬЯН
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До Липецка докатилась волна анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Сообщения поступают спасателям и правоохранителям с самого утра. Причем атаке подверглись административные здания. В частности из-за звонка о бомбе утром в Липецке эвакуировали департамент образования. После начали поступать сообщения с других учреждений.

Сейчас по городу носятся с сиренами службы экстренного реагирования. Каждое сообщение проверяют, людей эвакуируют. Никаких взрывных устройств не нашли.

Серию звонков подтвердили в управлении по делам ГО и ЧС города. Спасатели просят граждан быть бдительными и не поддаваться панике.

Если в учреждении кто заметит подозрительный предмет, ни при каких обстоятельствах нельзя его трогать, подходить к нему и принимать какие-либо самостоятельные действия. Нужно сразу звонить по телефону «02» или «112» и никого не подпускать к предмету.

Отметим, что волна сообщений о минировании началась с Дальнего Востока и Сибири 22 января, постепенно телефонные террористы переключались на другие города, парализуя работу школ, больниц и других учреждений. В некоторых городах рассылали угрожающие письма: «Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске? Теперь очередь дошла и до вашего города» – писали неизвестные и сообщали, что заложили бомбы по всему городу. Авторов писем и звонков ищут спецслужбы.

Напомним, что аналогичная ситуация уже складывалась в Липецке в октябре 2017 года, когда пришлось эвакуировать несколько торговых центров и школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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