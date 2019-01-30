2019-01-30T11:44:04+03:00
Происшествия

Гипермаркет в Липецке эвакуировали из-за замыкания входных дверей

На место происшествия прибыли пожарные
Юлия КЛЮЕВА
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В одном из гипермаркетов Липецка произошло короткое замыкание дверейВ одном из гипермаркетов Липецка произошло короткое замыкание дверейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 30 января, на единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение о происшествии в Липецке. Около 11 часов утра в гипермаркете на улице Катукова случилось короткое замыкание входных дверей.

- Люди сами вышли из здания, никакой паники не было, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. – На место происшествия выехало 1 пожарно-спасательное отделение. Оказалось, произошло короткое замыкание автоматических дверей на входе. Огня не было.

Напомним, что в случае пожара звонить по телефону «01» или «112». Звонок бесплатный, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Принимается круглосуточно. Не стоит игнорировать правила пожарной безопасности. Обязательно расскажите детям, как вести себя в случае пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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