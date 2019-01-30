СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-30T12:34:23+03:00

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В Липецке частично эвакуировали областную больницу на 19 микрорайоне. Некоторых пациентов вывели на улицу. К зданию стянулись спецслужбы. На месте работают кинологи.

Как сообщила «КП-Липецк» одна из пациенток Областной детской больницы, их отделение не стали выводить. Детям приказали зайти в палаты и лечь на свои кровати.

В данный момент эвакуируют школу №29. Учащиеся учреждения пишут об этом в соцсетях.

В Липецке продолжается волна анонимных звонков о минировании административных зданий. Так, утром эвакуировали департамент образования, школу №68. Там никаких взрывных устройств не нашли. В Управлении по делам ГО и ЧС Липецка просят липчан не поддаваться панике. При обнаружении подозрительного предмета нив коем случае не трогать его, не подходить. Следует сразу позвонить по телефону «02» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU