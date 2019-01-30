2019-01-30T12:34:23+03:00
Происшествия

В Липецке частично эвакуировали областную больницу на 19 микрорайоне

В данный момент на улицу выводят учеников школы №29
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке массовая эвакуацияВ Липецке массовая эвакуацияФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке частично эвакуировали областную больницу на 19 микрорайоне. Некоторых пациентов вывели на улицу. К зданию стянулись спецслужбы. На месте работают кинологи.

Как сообщила «КП-Липецк» одна из пациенток Областной детской больницы, их отделение не стали выводить. Детям приказали зайти в палаты и лечь на свои кровати.

В данный момент эвакуируют школу №29. Учащиеся учреждения пишут об этом в соцсетях.

В Липецке продолжается волна анонимных звонков о минировании административных зданий. Так, утром эвакуировали департамент образования, школу №68. Там никаких взрывных устройств не нашли. В Управлении по делам ГО и ЧС Липецка просят липчан не поддаваться панике. При обнаружении подозрительного предмета нив коем случае не трогать его, не подходить. Следует сразу позвонить по телефону «02» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком «ВАЗ» въехал в стоящий грузовик – пассажирка в реанимации
Игорь Артамонов возглавил рейтинг Гильдии издателей периодической печати
В Липецке двое подростков обворовали спящего на улице мужчину
В Липецке одновременно эвакуируют несколько школ
В Липецке наркоман разбил витрины и сломал потолок в аптеке
Экстренные службы стянулись к зданию мэрии Липецка
В Липецке мужчина разбил 5 бутылок водки и справил нужду в магазине
Гипермаркет в Липецке эвакуировали из-за замыкания входных дверей
В Липецке из-за анонимных звонков массово эвакуируют административные здания
В Липецке из-за неубранного двора «Скорая» застряла в снегу
В Липецке за день сбили трех пешеходов
Самого удачливого рыбака выберут в Задонске
В Липецке ночью перевернулся «КамАЗ» с зерном
Образовательный проект о безопасном использовании газа запущен в Липецкой области
Небольшая авария вызвала затор на Грязинской трассе в Липецке
В Липецке подросток и студент избили и грабили мужчину ради пакета с продуктами
Жителям частного сектора в Липецке увеличили плату за вывоз мусора
В Липецке потеплеет до нуля и опустится туман
В Липецке припаркованные машины помешали спецтехнике расчистить дорогу от снега
С советских времен новостройки Липецка стали выше на 8 этажей
В Липецке водитель иномарки врезался в ВАЗ и скрылся с места ДТП
В Липецкой области растут долги по микрозаймам
Два рейса из аэропорта «Липецк» отменили из-за тумана
Музыкант-самоучка из Липецка пришел на «Дом-2» покорить сердце одной из участниц
В Липецке будут судить «клептомана» за серию мелких краж из магазинов
Цена на бензин АИ-95 в Липецке выше средней по России
В Липецке ждут большой паводок