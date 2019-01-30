СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-30T12:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке сотрудникам охранного предприятия пришлось усмирять неадекватного мужчину, который устроил погром и непотребства в продуктовом магазине. Сигнал тревоги на пульт центральной станции мониторинга «Дельта» поступил из магазина в Октябрьском районе города 28 января вечером, в 20.27.

Уже через 6 минут на месте был экипаж, как раз на входе охранники столкнулись с сильно пьяным мужчиной, продавцы в торговом зале кричали и просили его задержать. Как выяснилось при задержании, липчанин разбил в магазине 5 бутылок водки и собирался уйти не расплатившись.

В Липецке мужчина разбил 5 бутылок водки и справил нужду в магазине.Видео охранного предприятия "Дельта"

Как сообщили в пресс-службе «Дельта», при задержании нарушитель угрожал охраннику и персоналу расправой и убийством, и требовал его отпустить. Мужчина уверял, что ничего не разбил. Но кадры с камеры наблюдения магазина говорили об обратном.

На место вызвали стражей порядка, но на этом буйства не закончились. Пока охранники ждали полицию, мужчина грязно ругался, оскорбляя присутствующих. Затем неадекват решил справить нужду прям в магазине на глазах у персонала и посетителей. После мужчину заковали в наручники. Дебошир сопротивлялся даже когда на место прибыла полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU