Экстренные службы стянулись к зданию мэрии Липецка

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-30T12:58:07+03:00

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К зданию администрации Липецка стянулись машины экстренных служб. Там стоят несколько карет скорой помощи и пожарная машина. На улице слышны звуки сирен. В здание вошел кинолог с собакой.

Напомним, в областном центре продолжается массовая эвакуация людей. В административные здания приходят анонимные сообщения о минировании. Так, с утра эвакуировали городской департамент образования, районный суд, частично областную больницу на 19 микрорайоне, 68, 69, 70 и 29 школы гогрода.

Спасатели управления ГО и ЧС Липецка просят липчан проявлять бдительность и не поддаваться панике. В случае обнаружения подозрительного предмета звонить по телефону «02» или «112». К самому предмету не подходить, ни в коем случае не трогать его руками.

ИСТОЧНИК KP.RU