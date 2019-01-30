В Липецке наркоман разбил витрины и сломал потолок в аптеке

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-30T13:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Буйного наркомана и алкоголика поймали в одной из аптек в центре Липецка. Инцидент произошел 28 января, сигнал тревоги поступил в 18.40 на пульт станции мониторинга «Дельта». На место сразу же выехал ближайшая машина охраны.

В Липецке наркоман разгромил аптеку.Видео охранного предприятия "Дельта"

Охранники были на месте через 7 минут, в помещении они застали дебошира, который громил витрины с лекарствами. Мужчина сорвал жалюзи вместе с карнизом, из-за чего рухнула часть потолка – конструкции попали на посетителя.

Дебошира тут же скрутили и заковали в наручники. Как сообщили в пресс-службе предприятия «Дельта», мужчина находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Наркомана не устроило обслуживание, он поругался с фармацевтом, распугал посетителей и принялся крушить витрины.

Когда на место вызвали сотрудников полиции выяснилось, что буйный наркоман находится в розыске за неуплату алиментов. Мужчину увезли в отделение, а ущерб аптеке оценили в 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU